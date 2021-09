Rund eineinhalb Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat sich Bundeskanzlerin Merkel bei einem Besuch über die Aufräumarbeiten in dem Gebiet informiert.

Es sei schon viel geschafft und aufgeräumt worden, sagte Merkel auf einer Pressekonferenz. Doch es werde Jahre dauern, diesen - wie sie forumulierte - unfassbaren Schaden wiedergutzumachen. Die Menschen in dem Gebiet könnten sich darauf verlassen, dass ihnen weiter geholfen werde. Zuvor hatte sie gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Dreyer einen Rundgang durch die Gemeinde Altenahr unternommen.



Es war Merkels zweiter Aufenthalt in dem Katastrophengebiet. Bei ihrem ersten Besuch im Ahrtal kurz nach der Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli mit 133 Todesopfern hatte Merkel umfassende Hilfe zugesagt sowie mit Bewohnern zerstörter Häuser und mit Einsatzkräften gesprochen.

