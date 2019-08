Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei hat sich besorgt über die Lage in Hongkong gezeigt, wo es seit Wochen Demonstrationen für mehr Unabhängigkeit von China gibt.

Die Lage sei festgefahren, sagte er der Deutschen Welle. Peking werde einen möglichen Gesichtsverlust nicht hinnehmen und der Hongkonger Regierung keine Zugeständnisse erlauben. Er sehe nicht einmal die Möglichkeit für Verhandlungen, so Ai Weiwei.



Der Künstler hält es nach eigener Darstellung für möglich, dass China die Demokratiebewegung zerschlägt, ähnlich wie 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Ai Weiwei sagte, er gehe davon aus, dass dies passieren könnte, obwohl es hohe Kosten für China hätte.



Die chinesische Regierung hatte angesichts der Massenproteste in Hongkong mehrfach Warnungen ausgesprochen und auch den Einsatz von Militär nicht ausgeschlossen.