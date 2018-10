Entwicklungsminister Müller fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria.

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man habe jetzt die einmalige Gelegenheit, die Infektionskrankheiten endgültig zu besiegen. Täglich stürben mehr als 7.000 Menschen an diesen vermeidbaren Erkrankungen. Da dürfe die Staatengemeinschaft nicht wegschauen.



Müller betonte, eine Milliarde Menschen weltweit hätten keinen Zugang zu Krankenhäusern, Ärzten und Vorsorge. Es sei Zeit, gezielt in die Gesundheitsversorgung zu investieren. Die Ebola-Epidemie in Westafrika habe gezeigt, wie schnell Länder mit schwachen Gesundheitssystemen geradezu über Nacht um viele Jahre in ihrer Entwicklung zurückgeworfen würden.