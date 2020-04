Der US-Soulsänger und Songschreiber Bill Withers ist tot.

Wie seine Familie mitteilte, verstarb der 81-Jährige am Montag in Los Angeles an Herzkomplikationen. Zu seinen Hits der 1970er-Jahre gehören "Ain't No Sunshine", "Lean on Me" und "Lovely Day". Er gewann in seiner Karriere drei Grammys.



Withers wurde in der Kleinstadt Slab Fork im Bundesstaat West Virginia geboren. Mit 17 ging er zur Navy. Später zog er nach Los Angeles, kaufte sich eine Gitarre und versuchte, einen Plattenvertrag zu bekommen. Im Jahr 1971 erschien dann sein erstes Album "Just As I Am".



Mitte der 1980er-Jahre zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück. Seine Hits werden bis heute von Bands und Sängern gecovert. Die Musikzeitschrift "Rolling Stone" zählt "Ain't No Sunshine" and "Lean on Me" zu den 500 besten Songs der Welt.