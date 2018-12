Knapp anderthalb Jahre nach der Insolvenz von Air Berlin ist ein Großteil des Hilfskredits des Bundes zurückgezahlt worden.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurden bislang 98 Millionen Euro der staatlichen KfW-Bank zurückerstattet. Das Blatt beruft sich auf den Insolvenzverwalter der Fluggesellschaft. Insgesamt hatte Air Berlin 150 Millionen Euro an Darlehen erhalten. Zur Begründung für die nun überraschend hohe Rückzahlung nannte der Insolvenzverwalter Sicherheiten und Zahlungsansprüche, die vorher nicht bekannt gewesen seien. Dem Bericht zufolge will er auch Haftungsansprüche gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte rechtlich prüfen.



Der Großaktionär Etihad hatte im August 2017 die Zahlungen an Air Berlin eingestellt. Daraufhin meldete die Fluggesellschaft Insolvenz an und erhielt zur Überbrückung einen Kredit der staatlichen KfW-Bank. Ende Oktober 2017 stellte Air Berlin den Flugbetrieb ein.