Die französische Fluggesellschaft Air France will ab Januar die Kohlendioxidemissionen ihrer Inlandsflüge ausgleichen.

Vorstandschefin Rigail kündigte das Vorhaben in der Zeitung "Le Parisien" an. Ihr Unternehmen werde mehrere Millionen Euro in das Anpflanzen von Bäumen und in ähnliche Projekte investieren. Auf diese Weise solle das CO2 kompensiert werden, das von etwa 500 Inlandsflügen pro Tag ausgestoßen werde. - Das Treibhausgas trägt Mitschuld am Klimawandel.