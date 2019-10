Wer in einer europäischen Großstadt lebt, atmet noch immer zu dreckige Luft - gemessen an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Das geht aus dem Air Quality Report hervor, den die Europäische Umweltagentur heute veröffentlicht. Der Bericht listet detailliert auf, wie viele Menschen jedes Jahr früher sterben, weil sie erhöhten Luftbelastungen durch Feinstaub, Stickoxid oder Ozon ausgesetzt sind. Zusammengenommen kommt die Umweltagentur auf rund 400.000 vorzeitige Todesfälle in Europa, weil Menschen schlechte Luft atmen.



Die gute Nachricht ist aber: Die Zahl ist in den letzten Jahren nach unten gegangen. Das heißt: Die Luftqualität entspricht zwar häufig nicht den WHO-Richtlinien, sie wird aber besser. Die Autorinnen und Autoren des Berichts nennen als Gründe verbindlichen Regeln für saubere Luft, aber auch häufigere Messungen der Luftverschmutzung.