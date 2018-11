Der Autobauer Toyota ruft weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge zurück in die Werkstätten.

Wie das Unternehmen in Köln mitteilte, muss bei den Autos das Steuergerät für die Airbags ausgetauscht werden. Aufgrund eines Fehlers bestehe die Gefahr, dass diese durch einen Fehler deaktiviert oder während der Fahrt ausgelöst würden. Den Angaben zufolge geht es um die Modelle Avensis, Corolla und Corolla Verso. In Deutschland sind rund 170.000 Fahrzeuge betroffen. Toyota hat in diesem Jahr bereits mehrfach eine größere Zahl an Autos zurückgerufen.