Übernachtungsplattform

In einer Mitteilung des US-Konzerns heißt es, es seien keine Reservierungen in beiden Ländern möglich. Auch könnten Nutzerinnen und Nutzer in Russland und Belarus keinerlei Buchungen auf Airbnb mehr vornehmen. Airbnb hatte zuvor bereits bekanntgegeben , dass die Abwicklung von Zahlungen mit Finanzinstituten in beiden Ländern wegen der internationalen Sanktionen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stark beeinträchtigt sei. In der Ukraine hatten zuletzt tausende Menschen aus aller Welt symbolisch Übernachtungen gebucht, um die Gastgeber auf diese Weise finanziell zu unterstützen.