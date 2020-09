Airbnb und Co.

Der Europäische Gerichtshof hat die Einschränkung von Kurzzeitvermietungen über Online-Plattformen wie Airbnb für rechtmäßig erklärt.

Das oberste europäische Gericht mit Sitz in Luxemburg hat entschieden, dass EU-Staaten die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen beispielsweise an Touristen einschränken dürfen, um dem Wohnungsmangel zu begegnen. Mit dem Urteil bestätigte der EuGH eine Regelung Frankreichs. Dort sind Kurzzeitvermietungen in Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohnern und rund um die Hauptstadt Paris genehmigungspflichtig. Das verstoße nicht gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie, sofern zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorlägen. Und der Kampf gegen den Wohnungsmangel sei solch ein zwingender Grund.



(Az. C-724/18 und C-727/18)

