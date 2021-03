Die EU und die USA haben in ihrem seit Jahren anhaltenden Streit über Subventionen für Flugzeughersteller einen Schritt in Richtung Einigung getan. Beide Seiten wollen für vier Monate die gegenseitig verhängten Strafzölle aussetzen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit. Sie erklärte, die Einigung sei im Gespräch mit US-Präsident Biden erzielt worden.

Es handele sich um ein "Symbol für einen Neustart" der transatlantischen Beziehungen.



Die EU und die USA beschuldigen sich seit Jahren gegenseitig, die auf ihren Kontinenten angesiedelten Flugzeughersteller Airbus und Boeing illegal zu subventionieren und damit den Wettbewerb zu verzerren.

