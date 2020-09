Das europäische Luftfahrtunternehmen Airbus will bis zum Jahr 2035 Passagierflugzeuge mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen.

Konzernchef Faury sagte der französischen Tageszeitung "Le Parisien", Airbus arbeite bereits an drei Konzeptstudien mit dem Ziel, solche Maschinen als erster Flugzeughersteller bereitzustellen. Die Pläne würden im Laufe des Tages der Öffentlichkeit vorgestellt. Faury betonte, man befinde sich hier noch in einem frühen Stadium, die konkrete Entwicklung solcher Wasserstoff-Flieger werde noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Auf ersten Bildern sind dem Bericht zufolge Modelle zu sehen, die äußerlich den heute üblichen Varianten mit Kerosin-Turbinen ähneln.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.