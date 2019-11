Der Airbus-Konzern will bis zum Jahr 2035 das erste emissionsarme Passagierflugzeug bauen.

Die Entwicklung stecke aber noch in den Kinderschuhen, sagte Unternehmenschef Faury in Hamburg. Möglicherwese werde es sich um ein hybrid-elektrisches Flugzeug handeln, vielleicht werde es auch durch klimaneutrale Kraftstoffe angetrieben. Airbus wolle eine führende Rolle in dem Bestreben spielen, die Luftfahrt in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Man habe bereits in der Vergangenheit durch immer leichtere Flugzeuge den Kraftstoffverbrauch je Passagier deutlich senken können.