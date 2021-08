In dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus hat die IG Metall mit einem Arbeitskampf gedroht.

Die Gewerkschaft forderte einen Sozialtarifvertrag, mit dem die Bedingungen für die von der Umstrukturierung betroffenen Mitarbeiter geregelt werden sollen. Wenn die Verhandlungen nicht vorankämen, seien Warnstreiks kurzfristig möglich, erklärte Verhandlungsführer Friedrich. Die Gespräche mit Airbus sollen am Mittwoch in Hamburg starten und am 7. September fortgesetzt werden. Die IG Metall fordert den Verzicht auf die Abspaltung von Unternehmensteilen sowie auf den Verkauf der Einzelteilfertigung. Dort arbeiten vor allem in Augsburg und Varel bei Bremen rund 3.500 Menschen.

