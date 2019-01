Die japanische Fluggesellschaft ANA hat beim europäischen Flugzeughersteller Airbus 18 Exemplare der Passagiermaschine A320neo bestellt.

Das teilte das Unternehmen in Tokio mit. Eine weitaus größere Bestellung geht allerdings an den Airbus-Konkurrenten Boeing. Dort orderte ANA 30 Mittelstreckenjets vom Typ 737-MAX8.



Airbus hat in Hamburg, Bremen, Stade und in weiteren deutschen Städten Standorte.