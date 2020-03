Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus nimmt die unterbrochene Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf.

Das teilte das Unternehmen heute früh in Toulouse mit. Airbus hatte in der vergangenen Woche wegen der Coronavirus-Pandemie seine Produktion in den beiden Ländern für vier Tage ausgesetzt. Die Airbus-Standorte in anderen Staaten, vor allem in Deutschland, Großbritannien, Kanada, den USA und China, waren davon nicht betroffen gewesen.