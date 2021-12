Eine Airbus-Fabrik in Großbritannien. (dpa / Ben Birchall / PA Wire)

Wie Qantas in Sydney mitteilte, sollen zunächst 40 Passagier-Maschinen der Airbus-Modellfamilien A320 neo und A220 bestellt werden. Zudem wurden Kaufoptionen für 94 weitere Flugzeuge über einen Zeitraum von zehn Jahren vereinbart. Quantas will so seine alternde Flotte aus Boeing-Maschinen schrittweise mit Airbus-Jets erneuern.

Der Zuschlag für Airbus bedeutet einen weiteren Rückschlag für den amerikanischen Boeing-Konzern mit seinem Modell 737 Max. Dieses hatte das Unternehmen durch mehrere Abstürze und Flugverbote in eine Krise gestürzt.

