Gegen den geplanten Stellenabbau beim Flugzeughersteller Airbus haben in Deutschland tausende Beschäftigte protestiert.

Vor dem Airbus-Hauptsitz in Bremen demonstrierten rund 1.500 Menschen. Auch in Hamburg, Nordenham, Stade und an mehreren bayerischen Standorten folgten die Mitarbeiter dem Aufruf der IG Metall zu dem bundesweiten Aktionstag. Ein Sprecher der Gewerkschaft erklärte, hinter jeder Stelle, die gekürzt werde, stehe ein Schicksal. Er forderte den Konzern auf, mehr Verantwortungsbewusstsein zu zeigen.



Airbus hat angekündigt, wegen der Corona-Krise rund 15.000 Stellen zu streichen, etwa 5.100 davon in Deutschland. Außerdem sollen die Mitarbeitenden für zwei Jahre in Kurzarbeit bleiben, um weitere Stellenstreichungen zu verhindern. Zuletzt hatte Konzernchef Faury dann erklärt, in Deutschland könnten etwa 500 Jobs erhalten werden, wenn sich die Bundesregierung an dem Programm zur Entwicklung von Flugzeugen mit Wasserstoffantrieb beteiligen würde.