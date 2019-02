Trotz des angekündigten Aus für das Großflugzeug A380 rechnet der Airbus-Konzern nicht mit gravierenden Folgen für die Beschäftigten. Das Bundeswirtschaftsministerium forderte klare Perspektiven.

Airbus-Chef Enders sagte dem Fernsehsender NTV, es werde geprüft, wie viele Mitarbeiter man in andere Programme transferieren könne. Garantieren könne man zwar nichts, er sei aber sicher, dass man in den anstehenden Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern eine Lösung finden werde. Das Bundeswirtschaftsministerium forderte klare Perspektiven für die Beschäftigten. Airbus müsse schnell Gespräche mit den Sozialpartnern aufnehmen.



Die IG Metall erwartet kaum negativen Auswirkungen für die Belegschaft der Airbus-Werke in Norddeutschland. Die Beschäftigten hätten durch die anderen Flugzeugmodelle reichlich Arbeit, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Geiken.



Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hatte heute früh mitgeteilt, dass er die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 einstellt.

Die arabische Fluggesellschaft Emirates habe ihre Bestellung von 162 Maschinen auf 123 reduziert, und auch sonst sei der Auftragsbestand mangelhaft, hieß es. Deshalb gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion. Die letzte Auslieferung sei nun für 2021 geplant.



Der Journalist und Luftfahrtexperte Cord Schellenberg sagte im Deutschlandfunk, der Trend gehe mangels kontinuierlicher Auslastung hin zu kleineren Maschinen mit zwei statt vier Triebwerken. Zweistrahlige Maschinen seien zudem wartungsärmer und erforderten weniger Investitionen in Triebwerksmaterial.