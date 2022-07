Viele weitere Flüge werden wegen Problemen bei der Abfertigung gestrichen. (Axel Schröder)

Betroffen seien rund 2.000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München bis Ende August, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren könne. Vor allem die Verkehrsspitzen am Morgen und am Abend sollten entlastet werden, hieß es weiter.

Es handelt sich bereits um die dritte Welle von Flugabsagen der Lufthansa in diesem Sommer.

