Der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern, Aiwanger, geht nach eigenen Angaben gelassen in die anstehenden Sondierungsgespräche mit der CSU.

Seine Partei habe im Wahlkampf bereits klar gemacht, dass sie mitregieren wolle, sagte Aiwanger im Deutschlandfunk. Er glaube, dass die bürgerliche Mitte die richtige Schnittmenge sei. Und sollte Ministerpräsident Söder - so wörtlich - mit den Grünen oder den Roten verhandeln wollen, würde er sich die Finger verbrennen. Aiwanger betonte, in einen möglichen Führungsstreit bei der CSU - etwa um den Verbleib Seehofers an der Parteispitze - wolle er sich nicht einmischen. Die Koalitionsgespräche in Bayern würden davon nicht beeinträchtigt.



Aiwanger hatte zuvor im Gespräch mit dem Radiosender Bayern 2 drei Ministerien gefordert, falls seine Partei mit der CSU eine Koalition eingehen sollte. Dass sich die CSU nicht mit seiner Partei, sondern mit den Grünen einige, halte er für unwahrscheinlich. Die Freien Wähler würden am diejenigen sein, mit denen die Regierung in Bayern zustande komme.



Der Parteichef der Freien Wähler äußerte außerdem feste Vorstellungen, mit denen er in die Koalitionsverhandlungen gehen will. So müsse die CSU - so wörtlich - "von einigen Größenwahnprojekten" runter wie dem Raumfahrtprogramm Bavaria One. Falsche Dinge werde man auch weiter korrigieren.



Die Freien Wähler wurden laut vorläufigem amtlichem Endergebnis mit 11,6 Prozent drittstärkste Kraft in Bayern - nach CSU und Grünen.