Auch in Bayern würden mehr Windräder aufgestellt werden müssen, sagte Aiwanger im Deutschlandfunk . Das Land werde mit seiner bisherigen Haltung nicht mehr durchkommen. Zudem seien moderne Windräder viel leiser als vor zehn Jahren. Der Vorsitzende der Freien Wähler betonte aber auch, viele Gebiete in Nord- und Ostdeutschland seien günstiger für die Windausbeute. Dafür habe man in Bayern eine deutlich höhere Sonnenauslastung.