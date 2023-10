Feier-Wähler-Chef Aiwanger spricht von belastbarer Koalition mit der CSU. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Trotz des harten Wahlkampfes habe man innerhalb von nur zwei Wochen einen Koalitionsvertrag aufgesetzt, sagte Aiwanger im Deutschlandfunk. Am Vormittag soll CSU-Chef Söder im Bayerischen Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Dies gilt als Formsache, da CSU und Freie Wähler gemeinsam 122 der insgesamt 203 Abgeordneten stellen.

Aiwanger bekräftigte im Deutschlandfunk zudem seine Haltung in der Migrationsdebatte. Er nannte die israelfeindlichen Demonstrationen in Deutschland ein Problem, das lange totgeschwiegen worden sei. Nun werde deutlich, dass man sich, wie er sagte, "Unsinn ins Land geholt habe". Die Regierung müsse in Zukunft genauer hinschauen, um unkontrollierte Zuwanderung aus Kulturkreisen zu verhindern, in denen Antisemitismus offen gezeigt werde, meinte Aiwanger.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.