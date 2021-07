Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis.

Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Geehrt werden Personen, die durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten und an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben. Zu den Preisträgern der Vergangenheit gehören Max Frisch, Günter Grass und Heinrich Böll.

