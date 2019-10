Die CDU ist nach den Worten ihrer Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer auf einem guten Weg. Die Christdemokraten hätten vieles geschafft, etwa bei den Themen Klima und Digitalisierung, auch wenn dies nicht gesehen werde, sagte Kramp-Karrenbauer beim Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken.

Die CDU dürfe sich aber nicht in internen Debatten verlieren und bei den wichtigen politischen Themen auch nicht hinterherhinken. Sie müsse vielmehr Schrittmacher sein, betonte die Parteichefin. Mit Blick auf die türkische Offensive in Nordsyrien forderte die CDU-Vorsitzende eine entschlossene Reaktion. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Türkei sich militärisch in Nordsyrien ihren Einfluss sichere, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Türkei sei ein Nato-Partner, und die Nato sei ein Bündnis, das auf Werten beruhe.



Die Junge Union, die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, hatte am Freitag beschlossen, den nächsten Kanzlerkandidaten der Union in einer Urwahl von den Mitgliedern bestimmen zu lassen. Damit stellt sich die JU gegen den ausdrücklichen Wunsch Kramp-Karrenbauers. Über den Antrag muss nun auf dem Bundesparteitag Ende November entschieden werden. Gestern rief CDU-Generalsekretär Zimiak seine Partei auf dem Kongress zur Geschlossenheit auf.