Kurz vor Beginn des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel hat die Idee einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien kaum Unterstützung gefunden. Die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wollte das Treffen nutzen, um unter den Nato-Partnern für ihren Vorschlag zu werben. Die USA wollen ihn nur politisch mittragen.

US-Verteidigungsminister Esper erklärte bereits am Vormittag in Brüssel, dass die Vereinigten Staaten keine Bodentruppen entsenden würden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg nannte Kramp-Karrenbauers Vorschlag "ein Element" in der Debatte über Lösungen für den Syrien-Konflikt. Vor einer Entscheidung müsse er im Detail diskutiert werden. Russland und Frankreich hatten sich schon gestern skeptisch geäußert.

Kurden auf dem Rückzug

Derweil ziehen sich kurdische Einheiten offenbar weiter aus Gebieten an der syrisch-türkischen Grenze zurück. Die in Sotschi erzielte Vereinbarung werde umgesetzt, sagte der stellvertretende russische Außenminister Werschinin der Nachrichtenagentur Interfax. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte einen Rückzug kurdischer Einheiten. Dieser ist Teil einer Vereinbarung zwischen Russlands Präsident Putin und seinem türkischen Kollegen Erdogan über eine Verlängerung der Waffenruhe im Nordosten Syriens. Dort sollen künftig russische und syrische Soldaten gemeinsam einen 30 Kilometer breiten Grenzstreifen kontrollieren.

Streit um Waffenruhe

Die Syrischen Demokratischen Kräfte, SDF, erklärten, die vereinbarte Waffenruhe werde von türkischen Einheiten und verbündeten Milizen weiter gebrochen. Türkische Einheiten und verbündete Milizen hätten drei Orte in der Nähe der Stadt Al-Hassaka angegriffen, teilten die Syrischen Demokratischen Kräfte mit. Auch die Beobachtungsstelle berichtete von Kämpfen in der Region. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.

Entschließung im Europaparlament

Werweil forderte das Europaparlament Sanktionen gegen die Regierung in Ankara. Der Einsatz stelle einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht dar und gefährde Stabilität und Sicherheit in der Region, heißt es in einer in Straßburg verabschiedeten Resolution. Alle türkischen Einheiten müssten aus syrischem Hoheitsgebiet abgezogen werden. Zudem sprachen sich die Abgeordneten für die Einrichtung einer Schutzzone unter Aufsicht der Vereinten Nationen aus.