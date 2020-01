Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich für eine "privilegierte Partnerschaft" mit Großbritannien bei europäischen Rüstungsprojekten ausgesprochen. Als Nato-Partner müsse London weiterhin Zugang zu europäischen Rüstungsprojekten bekommen.

Großbritannien sollte auch nach dem Brexit nicht kategorisch von EU-Programmen ausgeschlossen werden, nur weil es keine vernünftige Drittstaaten-Regelung gebe, sagte die CDU-Politikerin in einem Vortrag an der London School of Economics. Sie betonte, als Nato-Mitglied sollte Großbritannien anders behandelt werden als andere Drittstaaten. Der Leitgedanke aller EU-Projekte müsse sein, dass sie Europa am Ende stärker machten. Hier sei London als aktive Militärmacht ein guter Partner.



Mit dem Austritt aus der EU verliert Großbritannien den Zugang zu zahlreichen europäischen Rüstungsprojekten wie beispielsweise zum Satellitensystem Galileo. Derzeit laufen Gespräche darüber, ob und wie London nach dem Brexit in diese Projekte doch weiter eingebunden werden könnte.