Der Deutsche Aktien-Index hat zur Eröffnung des Handels am Morgen mehr als sieben Prozent verloren.

Damit steuert der deutsche Leitindex auf den größten Tagesverlust seit 18 Jahren zu. Auch die Aktienmärkte in Asien waren zuvor eingebrochen. Der japanische Leitindex Nikkei verlor gut 5 Prozent. Analysten sprechen von einem "Panik-Modus", in den die Finanzmärkte hineingerieten.



Gründe dafür sind die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie und der Einbruch des Ölpreises. Seit dem Wochenende unterbieten sich Saudi-Arabien und Russland gegenseitig im Preis für Rohöl. Der Ölpreis sank seitdem um mehr als 30 Prozent. Das war der größte Rückgang seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges.



Die Opec-Länder hatten in der vergangenen Woche erfolglos versucht, sich mit ihren Kooperationspartnern auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion zu einigen.