Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus und des Ölpreisverfalls ist es auch an den amerikanischen Aktienmärkten zu massiven Kursverlusten gekommen.

Zu Beginn des Handels in New York zeichnete sich beim Dow Jones Index, der die 30 größten Industrieunternehmen darstellt, ein Verlust von mehr als sieben Prozent ab. Das wäre der größte Kursrutsch seit zehn Jahren gewesen. Der Aktienhandel wurde daraufhin für 15 Minuten unterbrochen.



Nach der Wiederaufnahme des Handels büßte der Dow Jones zuletzt gut fünf Prozent ein und pendelte um die Marke von 24.480 Punkte In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren.



An der Frankfurter Börse verlor der Deutsche Aktien-Index zwischenzeitlich rund acht Prozent. Auch andere Börse stehen unter Verkaufsdruck.

Märkte in Asien geben zuerst nach

Der japanische Leitindex Nikkei verlor rund fünf Prozent. Analysten sprachen von einem "Panik-Modus", in den die Finanzmärkte hineingerieten. Andere werteten den Wochenstart als "Schwarzen Montag".



Gründe dafür sind die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie und der Einbruch des Ölpreises. Seit dem Wochenende unterbieten sich Saudi-Arabien und Russland gegenseitig im Preis für Rohöl. Der Ölpreis sank seitdem um mehr als 30 Prozent. Das war der größte Rückgang seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges. Die Opec-Länder hatten in der vergangenen Woche erfolglos versucht, sich mit ihren Kooperationspartnern auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion zu einigen.

Gold und Staatsanleihen statt Aktien

Als Konsequenz aus dieser Entwicklung "flohen" die Anleger aus den Aktien. Stattdessen investierten die Anleger in "sichere Häfen" wie Gold. Das Edelmetall war mit mehr als 1.700 Dollar je Feinunze zeitweise so teuer wie zuletzt vor gut sieben Jahren. Devisenanleger deckten sich außerdem mit der Schweizer Währung ein. Auch Staatsanleihen sind gefragt.

