In Indien sind an einem Tag 220 Millionen Bäume gepflanzt worden.

Mit der Aktion wollte der bevölkerungsreichste Bundesstaat Uttar Pradesh ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen. Mehr als eine Million Menschen haben mitgemacht und Setzlinge an Straßen, Eisenbahngleisen und in Wäldern gepflanzt. Indien hat versprochen, ein Drittel des Landes bewaldet zu lassen. Eine Herausforderung bei 1,3 Milliarden Einwohnern und einer schnell wachsenden Industrie.



Eine ähnliche Aktion gab es vergangene Woche in Äthiopien. Der Regierung zufolge wurden innerhalb eines Tages 350 Millionen Bäume gepflanzt. Sollte die Zahl stimmen, wäre das ein neuer Weltrekord.



Bäume entziehen der Luft durch Fotosynthese das Treibhausgas Kohlendioxid und können so den Klimawandel bremsen.