Außenminister Maas hat Bundestagsabgeordnete aller Parteien - außer der AfD - dazu aufgerufen, Kommunalpolitikern mit einer Online-Aktion den Rücken zu stärken.

Der SPD-Politiker schrieb einen Brief an die Parlamentarier. Darin sucht er Mitstreiter, die morgen mit dem Hashtag "donnerstagderdemokratie" auf Social-Media-Plattformen Geschichten von Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen veröffentlichen. Der Mord an Walter Lübcke habe die Menschen fassungslos gemacht, betonte Maas. Anfeindungen, Drohungen, teilweise auch Gewalt auf kommunaler Ebene, seien Angriffe, die sich gegen die Werte der Gesellschaft richteten.