Menschen mit Behinderung leiden auf dem Arbeitsmarkt besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Darauf machten die "Aktion Mensch" und das "Handelsblatt Research Institute" bei der Veröffentlichung einer Studie aufmerksam. Demnach waren im Oktober in Deutschland fast 174.000 Menschen mit Schwerbehinderung ohne Arbeit. Das waren rund 13 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Zwar stieg die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung damit langsamer an als die allgemeine Arbeitlosenquote. Dennoch dürften die negativen Folgen für Menschen mit einer Behinderung deutlich länger andauern, warnte die Aktion Mensch. Im Durchschnitt suchten arbeitslose Menschen mit Behinderung zuletzt 100 Tage länger nach einer neuen Stelle als Menschen ohne Behinderung, hieß es.



Zudem stelle die Pandemie gerade Inklusionsbetriebe vor Probleme. Denn viele dieser Unternehmen seien in Branchen wie Gastronomie, Hotellerie und Catering tätig, die in besonderem Maße von Einschränkungen betroffen seien.



Seit 2013 habe sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung fast stetig verbessert, berichtete der Präsident des Handelblatt Research Institute, Bert Rürup. Corona habe die Erfolge der letzten Jahre nun in kürzester Zeit zunichte gemacht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 1.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.