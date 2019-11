In Berlin haben die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und die Kampagnen-Plattform change.org zu einer Aktion gegen Femizide in Deutschland aufgerufen.

An der Aktion vor dem Brandenburger Tor nahmen rund 60 Personen teil, darunter die ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, Lötzsch. Mit der Aktion sollte auf die Morde an Frauen und Mädchen in Deutschland aufmerksam gemacht werden, die aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Laut Terre des Femmes wird fast täglich eine Frau aufgrund ihres Geschlechts in Deutschland ermordet. Anders als in Deutschland werde auf internationaler Ebene bereits offen über Femizide diskutiert, erklärte die Frauenrechtsorganisation. In vielen Ländern habe die öffentliche Debatte bereits zu Strafrechtsreformen sowie Präventionsinitiativen auf nationaler Ebene geführt.



Hintergrund der Aktion ist auch eine Petition, die auf der Online-Plattform change.org gestartet wurde. Damit soll die Bundesregierung aufgefordert werden, Femizide statistisch zu erfassen, auszuwerten und die Daten zu publizieren sowie einen umfassenden Schutz gefährdeter Frauen zu gewährleisten. Die Petition haben bis jetzt knapp 70.000 Menschen unterzeichnet (Stand 13.11.2019). Initiatorin ist die ehemalige Professorin für Internationales Kongressmanagement Kristina Wolff.



Wolff sagte dem Deutschlandfunk, die Bundesregierung lehne es bis heute ab, die Femizid-Definition der WHO zu übernehmen. Es gebe bis heute kein bundeseinheitliches Wort für den Begriff. Laut Definition der WHO sind Femizide durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motivierte Morde an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts.