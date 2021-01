Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen der Besetzung der Reichstagstreppe im August mittlerweile in 34 Verfahren gegen 40 Tatverdächtige.

Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei den Zeitungen des Redaktionsetzwerks Deutschland. Allein 18 Mal gehe es um den Vorwurf des Landfriedensbruchs. Hinzu kämen Delikte wie Gefangenen-Befreiung, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.



Am 29. August waren Anhänger von Verschwörungstheorien und Rechtsextremisten am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf eine Treppe des Berliner Reichstagsgebäudes gestürmt und bis an den Eingang gelangt. Polizisten konnten sie zurückdrängen.

