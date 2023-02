Aktionäre verklagen Tesla und Musk wegen Autopilot-Technologie

Ein Tesla Firmengebäude in Florida (Paul Hennessy/SOPA Images)

In dem bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereichten Dokument werfen sie dem Unternehmen eine Beschönigung der Sicherheit und Effizienz der Autopilot-Funktion vor. So habe Tesla über Jahre hinweg mit falschen und irreführenden Aussagen verheimlicht, dass die Technologie, die für mehrere tödliche Unfälle verantwortlich sein könnte, ein ernsthaftes Unfall- und Verletzungsrisiko darstelle.

Gefordert wird unter anderem Schadenersatz für die Anteilseigner, da der Aktienkurs nach Berichten über Unfälle im Zusammenhang mit dem Fahrassistenzsystem und Rückrufaktionen mehrfach gefallen war.

