Tausende Menschen haben in mehreren Städten in Deutschland erneut gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Coranavirus-Pandemie demonstriert. In Berlin gab es dieses Mal auch Protest gegen diese sogenannten "Hygiene-Demos".

Es war das zweite Protest-Wochenende in Folge. Die größte Demonstration fand wieder in Stuttgart statt, wo sich auf den Cannstatter Wasen nach Angaben der Polizei etwa 5.000 Menschen versammelten. Mehr waren dort aufgrund der Abstandsregeln nicht erlaubt. Zahlreiche Menschen kamen deshalb auch außerhalb des ausgewiesenen Geländes zusammen. Die Polizei wies ihnen eine weitere Fläche zu.

Polizei achtet auf Abstandsregeln

In München, auf der Theresienwiese, waren es 1.000 Teilnehmer, ebenfalls die erlaubte Höchstzahl. Schon kurz vor Beginn der Veranstaltung verweigerte die Polizei weiteren Menschen den Zugang zum Veranstaltungsgelände. Eine Rednerin erklärte, nächste Woche sollten es 10.000 Demonstranten werden.



In Berlin versammelten sich Gegner der Corona-Maßnahmen an mehreren Orten. Die Polizei achtete darauf, dass nicht mehr als die jeweils zugelassenen 50 Teilnehmer zusammenkamen. Allein auf dem Alexanderplatz fanden vier Kundgebungen statt, die von Polizeikräften und rot-weißem Flatterband umringt waren. Auch in weiteren Städten waren Aktionen angemeldet. Auf dem Kölner Roncalli-Platz versammelten sich mehrere hundert Menschen.

Protest gegen die Proteste

Es gab auch Gegenprotest: Mehr als 40 Menschen wandten sich inmitten des Berliner Alexanderplatzes mit Transparenten und einem Lautsprecherwagen gegen Verschwörungstheorien. Aktivisten vom Berliner "Bündnis gegen Rechts" nahmen nach eigenen Angaben an mehreren solchen Aktionen in der Hauptstadt teil. Ein Sprecher sagte, auf den Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen seien rechte Gruppierungen, Parteien und Organisationen vertreten. Davon müssten sich die Veranstalter konsequent distanzieren.

Warnung vor Verschwörungstheorien

Auf der Demonstration in Stuttgart beispielsweise wurde zu Beginn von der Bühne eine Erklärung verlesen, in der man sich von Rassismus und Rechtsextremismus abgrenzte. Gleichwohl sprach der Reporter Martin Kaul wenig später im Livestream für den WDR eine Teilnehmerin an, auf deren T-Shirt die Flagge des deutschen Kaiserreichs zu sehen war.



"Viele der Proteste werden von einer beunruhigenden Mischung aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und einschlägigen Verschwörungsideologen organisiert. Wer an ihren Demonstrationen teilnimmt, macht sich mit diesen Menschen gemein", warnt Felix Kolb von Campact, einer einflussreichen Nichtregierungs-Organisation, die in Deutschland zahlreiche Proteste organisiert hat, aber ausdrücklich davor warnt, an den sogenannten Hygiene-Demos teilzunehmen. "Wenn nicht mehr Vorsicht und Wissenschaft die Corona-Politik bestimmen – sondern Ideologien und Emotionen –, schweben bald viele Menschen in Lebensgefahr."

Vielschichtige Proteste

Auf der anderen Seite gibt es auch Verständnis für Demonstranten, die sich einfach Sorgen um die Beschränkungen ihrer Grundrechte machen oder mit der Situation aus verschiedenen Gründen nicht zurechtkommen, etwa weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen nennt die Proteste "vielschichtig" und warnt davor, die Teilnehmer pauschal auszugrenzen. Pörksen mahnt einen "differenzierten Diskurs" an: Man müsse die Extremisten scharf kritisieren, dürfe die Zweifelnden, Suchenden und Andersdenkenden jedoch nicht diffamieren.

"Einschränkungen sind verhältnismäßig"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wandte sich gegen einen Vergleich mit der Pegida-Bewegung. "Pegida war und ist eine Bewegung gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes, die sich gegen die Grundrechte anderer richtet." Heute träten Menschen nicht gegen, sondern für die Grundrechte ein. Daher sollte man mit solchen Vergleichen vorsichtig sein, so Laschet.



Der FDP-Politiker Gerhart Baum, früherer deutscher Innenmnister, bewertet die Grundrechtseinschränkungen, gegen die sich so viel Unmut richtet, als verhältnismäßig. Die Eingriffe seien zwar enorm, aber die Gerichte seien wachsam. "Und wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, der auch fähig ist zu Korrekturen."

