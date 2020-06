In mehreren US-Städten finden erneut Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit statt. In Washington rüsteten sich die Behörden für die bisher größte Demonstration seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. Das Heeresamt rechnet mit bis zu 200.000 Teilnehmenden.

Das Weiße Haus wurde mit zusätzlichen Zäunen befestigt, auch neue Sicherheitsvorkehrungen gab es in der Regierungszentrale. Der größte Teil des Zentrums der Hauptstadt ist für den Verkehr gesperrt. Auch in anderen US-amerikanischen Städten wie New York oder Philadelphia sind tausende Menschen auf den Straßen.



In Buffalo wurden zwei Polizeibeamte angeklagt, nachdem sei bei einer Kundgebung einen älteren Demonstranten gestoßen hatte. Medienberichten zufolge wird ihnen "schwere Tätlichkeit" vorgeworfen. Bei einem ersten Gerichtstermin plädierten die beiden Beamten auf "nicht schuldig". Auf Videos war zu sehen, wie sie einen 75-Jährigen am Donnerstag von sich stießen, so dass dieser rückwärts stürzte, auf dem Asphalt aufschlug und mit Blutungen am Kopf liegenblieb.

München, Hamburg, Berlin

In Deutschland protestierten zehntausende Menschen in mehreren Städten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Allein in München beteiligten sich laut Polizei etwa 25.000 Menschen an einer Kundgebung auf dem Königsplatz, die friedlich verlief.



In Hamburg meldete die Polizei etwa 14.000 Menschen in der Innenstadt, davon allein rund 6.000 auf dem Rathausmarkt. Zugelassen waren zum Schutz vor Corona-Infektionen lediglich 525 Teilnehmer. Bei einer nicht genehmigten Versammlung kam es Polizeiangaben zufolge zu Auseinandersetzungen mit einigen hundert Demonstrierenden. Die Sicherheitskräfte gingen mit Pfefferspray und Wasserwerfern vor. Mindestens ein Polizist wurde verletzt. In Frankfurt am Main wurde der Zugang zum Römerplatz nach kurzer Zeit wegen Überfüllung geschlossen.



Auf dem Berliner Alexanderplatz versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen, um gegen Rassismus zu demonstrieren - und damit zehn Mal mehr als von den Veranstaltern angemeldet. Die Polizei rief dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten und angrenzende Straßen zu nutzen. Im Bezirk Neukölln war es in der Nacht zu Vandalismus gekommen. Schaufensterscheiben wurden eingeworfen und Hauswände mit Parolen mit Bezug zum Fall Floyd beschmiert.

London, Paris, Ottawa

Bei Protesten in London kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Beamten. In der Nähe des Regierungssitzes in der Downing Street warfen Demonstrierende Gegenstände auf Polizisten in Schutzausrüstung. Auf dem Parliament Square versammelten sich Tausende und knieten schweigend nieder.



Auch in der französischen Hauptstadt Paris demonstrierten tausende Menschen, obwohl die Behörden alle Kundgebungen mit über zehn Personen unter Verweis auf die Corona-Pandemie eigentlich untersagt hatten. In Bordeaux versammelten sich mindestens 2.500 Menschen zu einem Demonstrationszug durch die Stadt, in Lyon waren es ebenfalls mehrere tausend Menschen. Auch in Lille und Rennes sowie in mehreren kleineren Städten gingen die Menschen auf die Straßen.



In Sydney richtete sich eine Demonstration auch gegen Polizeigewalt gegen indigene Australier. Im kanadischen Ottawa hatte Kanadas Premierminister Trudeau ein Zeichen gesetzt. Vor tausenden Demonstrierenden ging der Regierungschef auf die Knie und schwieg zu Ehren von George Floyd, dem ein weißer Polizist minutenlang die Luft abgeschnürt hatte, indem er ihm ein Knie auf den Nacken drückte.