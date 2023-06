Extreme Sommerhitze

Als besonders gefährdet bei extremer Hitze gelten Personen, die im Freien arbeiten und Menschen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Der Aktionstag forderte eine gesetzliche Regelung zum Hitzeschutz ähnlich wie ihn Frankreich, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Dort gibt es zum Beispiel "Kälteräume".

Anfang dieser Woche hatte Bundesgesundheitsministerium Lauterbach eine "konzertierte Aktion" angekündigt, um die Bürgerinnen und Bürger besser gegen Gesundheitsgefahren und Todesfälle durch Hitze zu schützen.

Es geht etwa um Warn- oder Alarmstufen, die ausgerufen werden und mit denen konkrete Maßnahmen verbunden werden. Lauterbach will auch Kälteräume und Trinkbrunnen einrichten.

Angesichts zunehmender Wetterextreme wollen Bauministerin Geywitz und Umweltministerin Lemke Städte und Gemeinden besser an den Klimawandel anpassen. Städte und Gemeinden sind zum vierten Mal aufgerufen, Projekte für das Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel einzureichen. Neu ist, dass diesmal auch Hitzeaktionspläne berücksichtigt werden.

Auch in Österreich gibt es entsprechende Maßnahmen. So fördert die Stadt Wien zum Beispiel die Montage von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen in mehrgeschossigen Wohnbauten