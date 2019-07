Für künftige Hitzewelle fordern die Grünen ein "Recht auf Homeoffice" für Büroangestellte und ein "Recht auf Hitzefrei" für Arbeitnehmer mit Freiluftberufen.

Die Klimakrise sei eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, heißt es in einem Aktionsplan der Bundestagsfraktion. Das Recht auf Arbeit von Zuhause wollen die Grünen demnach für alle Beschäftigten, "sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen". Wer im Freien arbeite und deswegen der Hitze besonders ausgesetzt sei - etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder beim Reinigen von Gebäuden - müsse "bei gesundheitsgefährdender Hitze" ein Recht auf Hitzefrei bekommen. Für das Reduzieren der Arbeitszeit können und sollten in Betriebsvereinbarungen passgenaue Lösungen verabredet werden.



Bei Handwerkspräsident Wollseifer stießen sie auf Zustimmung. Arbeitgeber hätten eine Fürsorgepflicht, der sie nachkommen müssten, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch verkürzte Arbeitstage seien daher in Hitzezeiten sinnvoll, außerdem kühle Getränke und Sonnenschutzmittel für die Beschäftigten.



Der Gewerkschaftsbund DGB schlägt vor, bei Sommerhitze - wie bei schlechtem Wetter im Winter - einen Ausgleich für Arbeitszwangspausen zu zahlen. Wenn aufgrund der Wetterverhältnisse nicht gearbeitet werden könne, würde Arbeitern dann ein Ausfallgeld in Höhe von 60 Prozent des letzten Nettolohns ausgezahlt, sagte Vorstandsmitglied Buntenbach der "Funke"-Mediengruppe.