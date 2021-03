Die Grünen haben einen Aktionsplan zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen vorgelegt.

Verbrechen wie Hasskriminalität gegen Frauen müssten besser erfasst werden, heißt es in dem Positionspapier. Derartige Gewaltverbrechen würden von der Kriminalpolizei bislang nicht als eigenständiger Punkt aufgeführt. Außerdem sollten die Länder entsprechende Sonderdezernate bei Staatsanwaltschaften einrichten und spezielle Beauftragte für Hasskriminalität ernennen.



Nach Angaben des Bundeskriminalamts wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Partner getötet. 2019 gab es insgesamt 245 Tötungsdelikte an Frauen.

