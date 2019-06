Die Vereinten Nationen wollen verstärkt gegen hasserfüllte Äußerungen vorgehen.

Diese zerstörten den sozialen Zusammenhalt und legten die Grundlage für Gewalt, sagte UNO-Generalsekretär Guterres in New York. Nicht mehr nur in autoritären Regimen würden hetzerische Slogans hoffähig gemacht, sondern auch durch führende Politiker liberaler Demokratien. Guterres stellte einen Aktionsplan vor, den der Sonderbeauftragte für die Verhinderung von Völkermorden, Dieng, ausgearbeitet hatte.



Weiter wurde betont, es sei an keiner Stelle vorgesehen, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Vorgesehen sind unter anderem Initiativen mit Online-Netzwerken, um gegen Hetze im Internet vorzugehen und Toleranz zu fördern. Spezielle Bildungs- und Aufklärungsangebote sollen vorbeugend wirken.