Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder ehemaligen Partner getötet worden.

Insgesamt wurden über 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts, über die die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Bundesfamilienministerin Giffey stellt die Zahlen heute in Berlin offiziell vor. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Bundesweit sind zahlreiche Aktionen und Pressekonferenzen zu dem Thema geplant.



In Frankreich stellt die Regierung heute Maßnahmen vor, um Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Aktivistinnen hatten der Regierung im Sommer vorgeworfen, nicht ausreichend zu handeln. Am Wochenende demonstrierten in ganz Frankreich Zehntausende Menschen gegen Gewalt, die sich gegen Frauen richtet.