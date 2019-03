In mehreren deutschen Städten haben Demonstrationen gegen Rassismus, Faschismus und rechte Parteien begonnen.

In Berlin wurden etwa 1.000 Menschen erwartet. Dort haben die Grünen, die Linke, die SPD sowie das Deutsche Muslimische Zentrum und der Deutsche Gewerkschaftsbund zu der Kundgebung aufgerufen. Sie wendet sich laut dem Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" besonders gegen die AfD. Demonstrationen gibt es unter anderem auch in Aachen, Chemnitz, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. Anlass ist der Internationale Aktionstag gegen Rassismus mit Veranstaltungen in zahlreichen Staaten.