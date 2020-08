Wegen der Corona-Krise geraten aus Sicht der UNO Verschwundene auf der ganzen Welt in Vergessenheit.

Staaten müssten dringend weiter nach ihnen suchen und zusätzliches Verschwindenlassen verhindern, erklärten Mitglieder des zuständigen Ausschusses der Vereinten Nationen. Sie seien besorgt über Vorwürfe im Kontext der Pandemie, zumal Suchen und Ermittlungen wegen der Anti-Corona-Maßnahmen erschwert würden.



Die UNO-Konvention gegen das Verschwindenlassen ist vor knapp zehn Jahren in Kraft getreten. Seit 2011 erinnern Menschenrechtsorganisation jedes Jahr am 30. August an das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen. Unter Verschwindenlassen wird dem Übereinkommen zufolge Freiheitsentzug durch den Staat oder mit dessen Duldung in Verbindung mit einer Verheimlichung des Schicksals der verschwundenen Person verstanden.