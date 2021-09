In Berlin haben tausende Menschen für eine offene und solidarische Gesellschaft demonstriert. Das Bündnis vereint nach eigenen Angaben etwa 350 Organisationen und Initiativen, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund, Amnesty International und Fridays for Future.

Sie wollten auf Themen aufmerksam machen, die ihrer Auffassung nach den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft der Menschen gefährden, wie den Klimawandel, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Die Polizei sprach von etwa 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Organisatoren sprachen von drei Mal so vielen Menschen.



Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Schneider, sagte in Berlin, noch nie habe es in Deutschland so viele arme Menschen gegeben wie heute. Das sei eine Schande. Die Klimaschutzaktivistin Reemtsma betonte, die Klimakrise und soziale Gerechtigkeit könnten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte, die anstehenden Herausforderungen könnten nur gemeinsam bewältigt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.