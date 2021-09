Der Deutsche Städtetag fordert mit Blick auf die noch bis morgen laufende Aktionswoche für Corona-Impfungen weitere kreative Maßnahmen.

Gelegenheit mache Impfungen, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb sei es wichtig, dass es nach der Schließung der Impfzentren am 1. Oktober weitere wirksame Angebote gebe.



Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sprach sich für das Ende aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober als Anreiz zum Impfen aus. Er verwies auf das Beispiel Großbritannien und meinte, man sollte auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt habe. Ende Oktober könnte die Impfquote bei mehr als 70 Prozent liegen, weil sehr viele Menschen das Angebot annehmen würden, sagte Gassen der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Die Quote der vollständig geimpften Menschen in Deutschland liegt derzeit bei knapp 63 Prozent.

