Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Deutschland (imago/Metodi Popow)

Das Motto "Vertrauen - aber sicher! Gemeinsam gegen Missbrauch" solle darauf hinweisen, dass gerade im engsten Umfeld Missbrauch am häufigsten stattfinde, sagte Rörig in Berlin. Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen passiere zu Hause, in der Schule und während der Freizeit, am Smartphone oder im Internet. Das sei unerträglich und müsse sich ändern. Rörig verwies zugleich auf die hohe Dunkeziffer. So würden 90 Prozent der Fälle von sexualisierter Gewalt nicht angezeigt. Anlass für die Aktionswoche ist der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.