Wer nicht zu viel kauft, muss später auch nichts wegwerfen. (dpa / picture alliance / Silas Stein)

Bis zum 6. Oktober soll es Aktionen an verschiedenen Orten geben - etwa im Einzelhandel, in Betrieben, an Schulen und in Kitas. Bundesagrarminister Özdemir sagte, jeder könne einen Beitrag leisten, etwa durch bewussteres Einkaufen oder dadurch, dass man nur so viel Essen zubereite, wie man verzehren könne. Nach Angaben des Ministers landen in Deutschland jedes Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Laut einer Umfrage im Auftrag des WWF ist die Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit der Leistung der Bundesregierung im Kampf gegen Lebensmittel-Verschwendung. Fast 72 Prozent der 2.500 Befragten sagten, die Ampel-Koalition tue nicht genug dagegen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.