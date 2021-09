Bundesgesundheitsminister Spahn hat zum Auftakt der bundesweiten Aktionswoche zur Teilnahme an der Corona-Impfung aufgerufen.

Es gehe darum, vor dem Herbst und Winter noch einmal mehr Menschen zu überzeugen, sagte Spahn im WDR-Hörfunk. Bundesbildungsministerin Karliczek betonte, eine hohe Impfquote nütze auf besondere Weise den Kindern. Die Gesundheit der unter Zwölfjährigen sei umso besser geschützt, je mehr Jugendliche und Erwachsene sich impfen ließen, sagte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur AFP.



Von heute an können sich Interessierte an zahlreichen Orten und ohne Termin ein Vakzin gegen Covid-19 verabreichen lassen, zum Beispiel in Bibliotheken und Einkaufszentren sowie auf Sportplätzen. Dadurch soll die Impfquote gesteigert werden. Derzeit gelten etwa 62 Prozent der Menschen in Deutschland als vollständig immunisiert.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder leicht gestiegen. Die Inzidenz liege nun bei 81,9 nach 80,2 am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten 5.511 neue Positiv-Tests. Die Hospitalisierungsrate beträgt laut dem jüngsten Situationsbericht des RKI jetzt 1,79.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 13.09.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 12.09.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.