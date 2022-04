China hat einen Aktivisten aus der Haft entlassen, der vor fünf Jahren bei einem Besuch festgenomen worden war. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der Dozent an einer Volkshochschule und Aktivist einer Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte in Taiwan verschwand 2017 bei einem Besuch in China. Ein Gericht verurteilte ihn ohne rechtlichen Beistand wegen Subversion. Während seines Prozesses gab der Mann zu, die regierende Kommunistische Partei Chinas kritisiert und Artikel und Argumente zur Förderung der Mehrparteiendemokratie in Taiwan verbreitet zu haben. Die Regierung in Peking beansprucht die demokratisch regierte Insel Taiwan für sich und will sie unter ihre Kontrolle bringen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.